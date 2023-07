Roma, ragazzo 27enne morto in un incidente stradale. Sopravvissute la sorella e l'amica

Un ragazzo di 27 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina all'alba all'Eur. Sull'auto erano presenti anche due ragazze, di cui una la sorella del giovane deceduto, che sono rimaste ferite.

Il fatto è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Indonesia, non lontano dal Palazzetto dello Sport. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Verifiche sono in corso per accertare le cause.