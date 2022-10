Giovedì 20 Ottobre 2022, 06:33 - Ultimo aggiornamento: 18:12

Dramma nella notte sulla via Cristoforo Colombo. Un ragazzo che avrebbe compiuto 19 anni a novembre, Francesco Valdiserri, figlio di due giornalisti del Corriere Della Sera Luca Valdiserri e Paola Di Caro, è stato travolto e ucciso mentre camminava sul marciapiede della laterale in direzione Gra all'altezza di via Giustiniano Imperatore da una Suzuki Swift guidata da una 23enne. La giovane era alla guida ubriaca e drogata e ora è in stato di arresto. Gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia locale, diretti dal dottor Massimo Fanelli, all'esito degli esami effettuati all'ospedale Sant'Eugenio dove la ragazza è stata portata, hanno proceduto all'arresto, il pm ha disposto i domiciliari. Per la 23enne un'altra aggravante: in passato le era già stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza, ma poi l'aveva riconseguita e al momento ne era in possesso regolarmente.

Gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più.

Ciao Francesco amore mio pic.twitter.com/H6FrHc5Ctm — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) October 20, 2022

Nello scontro ha riportato solo contusioni, mentre il passeggero che era con lei, un ragazzo di 21 anni, ha avuto un trauma facciale. Anche lui positivo ad alcol e droga. L'auto è stata posta sotto sequestro. In ausilio ai colleghi di Marconi per la viabilità durante i rilievi, anche gli agenti del Gpit, il Gruppo pronto intervento traffico.

I funerali

I funerali di Francesco Valdiserri, il ragazzo investito e ucciso la notte scorsa su via Cristoforo Colombo a Roma, si terranno sabato prossimo alle 12 nella chiesa Santa Maria Liberatrice a Testaccio.

Chi era la vittima

L'auto avrebbe perso improvvisamente il controllo finendo sul marciapiede, sradicando prima un palo della segnaletica per poi travolgere il ragazzo prima di schiantarsi contro il muro di cemento di un parcheggio. Illeso miracolosamente un altro giovane che era in compagnia della vittima. Tra le cause del terribile incidente vi sarebbe l'alta velocità: nessun segno di frenata sull'asfalto. Francesco studiava al primo anno di università.

Una 24enne alla guida

La Procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine per omicidio stradale. In base a quanto si apprende, il pm di turno Erminio Amelio affiderà nel pomeriggio l'incarico per eseguire l'autopsia. A piazzale Clodio si attendono i risultati dei test di droga e alcol effettuati sulla giovane automobilista.

Il tweet della mamma

La mamma, la giornalista Paola Di Caro, ha affidato a twitter il suo dolore: «Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla». Tra i primi messaggi di cordoglio quello di Giorgia Meloni: «Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l'inferno».

Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla. — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) October 20, 2022