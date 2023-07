Francesco Valdiserri travolto e ucciso a Roma sulla Colombo da una ragazza, chiesta condanna a 4 anni e mezzo

Chiesta una condanna a 4 anni e sei mesi per Chiara Silvestri, la ragazza di 24 anni che la notte del 19 ottobre scorso ha investito, uccidendolo, Francesco Valdiserri a Roma nella zona di via Cristoforo Colombo. Il pm Erminio Amelio, nel corso del processo che si svolge con il rito abbreviato, contesta alla donna l'omicidio stradale aggravato perché venne trovata con un tasso alcolemico di tre volte superiore al consentito.

L'incidente

Per la procura l'imputata «ha perso il controllo della guida a causa anche delle minorate condizioni psicofisiche». Si è fermata e ha chiamato i soccorsi. Si è accorta subito di avere ucciso un suo quasi coetano. Non c'è stato nulla da fare, all'arrivo il personale dell'ambulanza non ha che potuto constatare il decesso di Francesco.