Eur, apre il parco del Castellaccio: «17 ettari finalmente a disposizione dei cittadini»

Un nuovo parco e una nuova area cani: taglio del nastro ai giardini Eur Castellaccio. L’inaugurazione è in programma per domani (alle 16). Una lunga attesa per l’area verde di 17 ettari tra i quartieri Eur e Torrino del IX municipio. Il piano di realizzazione era stato infatti annunciato nel 2003.



L’annuncio ufficiale è arrivato dalla presidente del IX municipio Titti Di Salvo (Pd), durante l’ultimo consiglio che si è svolto in largo Benenson. Una novità attesa dai residenti del quartiere nato dopo il 2003, con l’approvazione di un programma urbanistico risalente al dicembre 2000. L’accesso del parco attualmente è da via Paride Stefanini, quello solamente pedonale è nel parcheggio di via Severino Delogu. Un percorso unico con La Vaccheria. «Il parco del Castellaccio sarà collegato direttamente allo spazio culturale della Vaccheria - spiega la presidente Di Salvo - essendo contiguo. Dall’inizio della consiliatura perseguiamo l’obiettivo di restituire ai cittadini spazi di socializzazione, aperti e chiusi. In questo caso sarà a disposizione del cittadini di ogni età uno spazio di 17 ettari, con campo di calcetto, giochi per bambini, attrezzature per sport all’aperto e ciclabile».





A settembre 2022 l’assessorato all’urbanistica di Roma Capitale, anche se non ufficialmente, aveva auspicato l’apertura del parco fissando la data per i primi mesi del 2023. «Un valore aggiunto del parco - conclude la minisindaca Di Salvo - sarà quello di essere progressivamente anello di congiunzione con la Vaccheria.

E la Vaccheria a sua volta avrà un prolungamento naturale che potrà essere animato anche da iniziative culturali», conclude la presidente del IX municipio.

I comitati di quartiere e i residenti attendono con ansia la festa inaugurale del parco. «Siamo contenti, finalmente i ragazzi potranno avere uno spazio dedicato a loro dove potranno incontrarsi e trascorrere il tempo libero insieme e in sicurezza» commentano i residenti. Al coro di voci si unisce il presidente del comitato di quartiere: «I cittadini dell’Eur Castellaccio sono felici per il completamento del parco e la valorizzazione dell’area - sottolinea Antonio Francesconi -. Siamo contenti che finalmente i ragazzi possano avere degli spazi di aggregazione. Quello del parco è il primo tassello, che si spera possa portare a nuove iniziative che rendano migliori la qualità della vita dei residenti».