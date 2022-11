Roma, all'Eur una discarica a cielo aperto: i rifiuti nascosti sotto il Ponte della Magliana

Scenari da mille e una notte, sfarzo e luccichii abbondano a viale del Pattinaggio grazie soprattutto alla presenza di uno dei più prestigiosi hotel dell’Eur. Ben 4 stelle, con una vista neanche troppo male se si pensa che buona parte delle camere affaccino direttamente sullo Stadio delle Tre Fontane, uno dei pochi poli sportivi funzionanti della città. Tutto perfetto. Almeno così sembra. Ma girando l’angolo della strada, ecco l’ennesima sorpresa che solo Roma sa regalarci. Mensili da cucina, un frigorifero, scarpe, vestiti, scatolette di cibo per cani, legno e plastica.

Sembra il vecchio e romantico annuncio “dell’arrotino” di quartiere. Invece, è solo lo scenario nascosto sotto il Viadotto della Magliana. Il ponte che scavalca il fiume Tevere tra via del Cappellaccio e la riva di Pian due Torri - collegando i quartieri Portuense ed Ostiense - da sempre, è oggetto di critiche per le infinite quantità di immondizia che cela sotto le proprie arcate. Nonostante le tante segnalazioni dei cittadini, la situazione è rimasta invariata da almeno due anni in quella zona. L’intero parcheggio, utilizzato frequentemente da chi assiste alle varie partite che ospita l’impianto adiacente, è l’ennesimo scempio del quadrante sud della Capitale. Sarà “nascosta” troppo bene questa spazzatura? Forse sì, visto che è rimasta lì indisturbata per così tanto tempo. Ma prima o poi, qualcuno la trova e finalmente è tana libera tutti. Speriamo non si offenda nessuno, queste sono solamente le regole del gioco.