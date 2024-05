Electric Days, a Roma tre giorni dedicati alla mobilità elettrica

Un quartiere che si fa vetrina per l’intera città. A Roma dal 7 al 9 giugno arrivano gli Electric Days e la Notte Bianca a riempire di luci ed attenzione all’ambiente tutta la zona dell’Eur, con alta concentrazione su viale America, tra le strade simbolo del quartiere a sud della capitale. “Sarà un’iniziativa di grande valore per il territorio sotto gli aspetti ambientale, turistico, economico e sociale”, come specifica con un video postato sui suoi social, il vice presidente del Municipio IX Augusto Gregori. Uno stretto legame con la sostenibilità e la mobilità elettrica per un evento degno di attenzione anche oltre il confine cittadino, per valorizzare l’immagine della Città Eterna non solo per le sue bellezze storiche ma anche per il suo sguardo verso l’innovazione.

Test-drive, talk, aree dedicate a sport, tech, Kids, famiglie, e-boat tour, concerti e dj-set trasformeranno l’EUR in un polo attrattivo, incline alla eco sostenibilità e all’intrattenimento, il tutto sempre nel rispetto dell’ambiente. Folto il programma di eventi della tre giorni che si annuncia ancor più intensa della passata edizione.

L’iniziativa, sempre a ingresso gratuito, è promossa da Motor1 e InsideEVs Italia e torna per il secondo anno consecutivo sulle sponde del lago capitolino, per poi diffondersi nel resto delle strade, per far sì che il pubblico possa testare le novità del panorama elettrificato, provando le più recenti tecnologie e i consigli degli esperti in materia. La manifestazione dedicata al mondo dei motori elettrici includerà anche la Notte Bianca organizzata in collaborazione con il IX Municipio del Comune di Roma e con la Confcommercio. La sera dell’8 giugno spazio alla musica con i live concert di Gemello, WHTRSH e altri artisti; poi sport all’area aperta, gaming, laboratori e giochi per famiglie e bambini. E-boat tour sulle acque del Laghetto dell'EUR a bordo di imbarcazioni elettriche, talk sulla mobilità sostenibile con influencer e stakeholder che stanno attuando il cambiamento a basse emissioni in Italia e in Europa, oltre ai test-drive delle auto elettrificate previa registrazione sul sito https://www.electricdays.it/ .