Dolce Roma Fest, il 25 e 26 novembre l'evento presso il Palazzo dei Congressi di Roma

Dolce Roma Fest, sarà il 25-26 novembre 2023 presso il Palazzo dei congressi di Roma (Piazza John Fitzgerlad Kennedy), e incanterà i palati di tutta la Capitale. La città eterna si sta preparando per accogliere l’evento più dolce e goloso dell’anno, che ti immergerà in una esperienza gastronomica unica nel suo genere, tra delizie culinarie, tradizione e intrattenimento. L’evento celebrerà non solo la ricchezza dei sapori e delle tradizioni culinarie italiane ma farà rivivere le storiche strade di Roma, trasformandole in un paradiso per gli amanti del cibo e dei dolci. Il Festival offrirà una varietà di opzioni culinarie che spazieranno dalle pizze classiche alle prelibatezze di pesce fresco. I visitatori avranno l’opportunità di sperimentare il connubio tra antiche tradizioni e creatività contemporanea, grazie a dimostrazioni culinarie interattive e workshop guidati da rinomati chef locali e d’Italia. Ogni piatto racconta una storia e rivela segreti tramandati di generazione in generazione, catturando l’essenza stessa della cucina italiana. Durante le due giornate ci sarà la possibilità di poter seguire delle Masterclass con Salvo Leanza, Sara Papa, Eleonora Sdino (25 Novembre ore 10:30). Sempre sabato 25 novembre alle ore 14:00 invece Andrea Colaiocco, Augusto Palazzi, Loretta Fanella, Irma Brizi, Daniel Colanera e tantissimi altri. L’ospite d’onore sarà Damiano Carrara famoso chef e giudice di BakeOffItalia che ci delizierà con due cooking show.

“Il cibo è uno dei modi più autentici per esplorare una cultura e una comunità”, afferma Giulia Bianchi, organizzatrice dell’evento. “Dolce Roma Fest mira a celebrare l’amore per il cibo e a riunire persone da tutto il mondo per condividere questa passione comune.” Una serie di innovazioni e sorprese.

L’area dedicata alla pasticceria, ad esempio, sarà ampliata per includere una vasta selezione di dolci regionali, dai cannoli siciliani ai babà napoletani. Inoltre, è stata introdotta una nuova sezione incentrata su abbinamenti cibo-vino, dove esperti sommelier guideranno i partecipanti attraverso degustazioni di vini selezionati da abbinare ai piatti. Dolce Roma Fest rappresenta una celebrazione della cucina italiana in tutta la sua magnificenza e diversità. Con un’atmosfera vivace e accogliente, l’evento offre un’opportunità unica di immergersi nella cultura culinaria di Roma e di lasciarsi affascinare dai sapori che hanno reso celebre la cucina italiana nel mondo.