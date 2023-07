Parco scuola del traffico della Sices, corsi di guida elettrica alla Formula E per baby-piloti

Le emozioni della Formula E anche per i più piccoli: in occasione del Gran premio delle vetture elettriche in programma questo fine settimana all’Eur, il Parco scuola del traffico della Sices (Società italiana centri di educazione stradale) apre le porte ai giovanissimi che vogliono provare a guidare un’automobile con motore ad elettroni, mettendo a disposizione la pista di via delle Tre Fontane, angolo via Romolo Murri.

L’iniziativa, nata in collaborazione con l’organizzazione della tappa romana dell’E-Prix, consentirà gratuitamente nei giorni di sabato 15 e domenica 16 a tutti i figli degli spettatori della gara di età compresa tra 3 e 12 anni di affrontare, con vetture alimentate a batteria e sotto la guida vigile dei tecnici del Parco scuola, tornanti, curve e rettilinei della storica pista di via delle Tre Fontane, dove dal 1964 vengono tenuti corsi di educazione stradale.

Contestualmente alle lezioni di guida in elettrico si svolgeranno due laboratori sempre dedicati ai baby-piloti: un breve corso di meccanica dedicato ai motori azionati dalla corrente, in cui verrà illustrato il funzionamento e le modalità di ricarica di questi propulsori ‘alla spina’, e un laboratorio dedicato alla illustrazione e spiegazione della segnaletica e della cartellonistica stradale.

Per informazioni consultare il sito www.parcoscuola.it