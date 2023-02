Casamonica spaccia con il figlio minorenne: così (insieme) cedevano la cocaina in strada a Roma

Casamonica, ennesimi guai. Stava vendendo droga insieme al figlio minorenne ma è stato fermato in flagranza dai carabinieri della stazione Roma Tor de' Cenci, zona Spinaceto. Antonio Casamonica, 54 anni, pregiudicato, è stato condannato dal giudice per le direttissime ad un anno e sette mesi di reclusione (pena sospesa) con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La posizione del figlio 17enne è al vaglio dei magistrati della Procura dei minori.

Padre e figlio sono stati bloccati dai carabinieri, insospettiti dal via vai di persone nei pressi nella zona di via Iorizzo, abitazione di Casamonica. I carabinieri, dopo aver accertato la cessione di cocaina, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, scoprendo 80 dosi di cocaina e hashish oltre ad un bilancino di precisione. In casa i militari hanno trovato anche due agende con appunti relativi all'attività di spaccio.