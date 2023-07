Cani in affido, il caldo “porta” a Muratella i Gemelli Diversi, Thelma e Louise, Romeo e i “Fantastici quattro”

Al canile di Muratella continuano ad arrivare le “star”. I primi ad arrivare sono stati i “Gemelli diversi”: 4 cuccioli stupendi di circa 3 mesi di futura taglia grande che stanno crescendo in canile. Sono una femminuccia tricolore e 3 maschietti (due bianchi). Dopo di loro sul “red carpet” sono passate Thelma e Louise due cucciole stupende di circa due mesi e mezzo, di futura taglia media. Sono entrate in canile due settimana fa e cercano una famiglia. Infine sono arrivata i “Fantastici quattro” accompagnati dalla loro mammina ipovedente di circa 5 anni trovata l' 8 maggio su via Salaria con i suoi cuccioli appena nati. Adesso sia mamma che i suoi cuccioli svezzati e di futura taglia media-grande cercano casa. La mammina è stupenda, buonissima e nelle sue condizioni non può stare in canile, i cuccioli rimasti sono tre, di cui uno femmina e gli altri due maschietti. Infine è arrivato soto "i riflettori" quello più sfortunato Romeo che dopo un mese e mezzo di adozione è stato riportato in gabbia dal suo nuovo padrone. Romeo un cucciolo di 6 mesi che ha già subito l'abbandono, adottato da cucciolo e riportato dopo un mese di mezzo in canile perché i vicini si lamentavano che veniva portato nel giardino condominiale. Chi lo aveva adottato e "poi tradito", ha riferito in canile che Romeo a casa era bravissimo ma che lui non poteva dargli quello che meritava. E’ una futura taglia media contenuta, super dolcissimo e non ci starà capendo nulla del perché è di nuovo dietro quelle maledette sbarre. Romeo anche lui è in attesa di trovare la sua famiglia per sempre che gli faccia dimenticare il tradimento subito.

«Lui comunque, mi ha fatto un gran pena - dice Emanuela - quando l'ho visto martedì in box, era stato appena riportato e si è fatto la pipì addosso poverino».

Una stagione difficile per i canili romani che stanno letteralmente scoppiando, con gli abbandoni che sono raddoppiati e le adozioni che sono diminuite di un terzo. «Quest’anno è un continuo ingresso al canile di cucciolate ma non solo provengono tutti da privati che non sterilizzano. Ci sono anche tantissime cessioni di proprietà e tanti accessi di cani con il microchip in ricerca di proprietario ma che non vengono più ripresi una volta individuato il proprietario, infine tantissimi abbandoni di cani che troviamo per strada. Le adozioni sono ferme e i canili sono stracolmi e i cuccioli stanno crescendo in gabbia, soprattutto quelli di taglia media e grande - dice Emanuela Bignami della Lega del Cane della sezione di Ostia - Quindi il mio appello è che se qualcuno volesse adottare per questa estate e avesse fatto già le vacanze non aspettasse settembre ma passasse prima in canile per adottare perchè questi cuccioli stanno passando la oro vita dentro una gabbia, poi questo caldo sta fcendo il resto. Poi ci sono anche tantissimi cani anziani che rischiano la vita ogni giorno e meritano di trovare una famiglia che sono quelli più fragili». Per info e adozione: Lega nazionale del cane sezione (LNDC) sez. Ostia (Roma) contattare il 392.7015986 (via whatsapp) o scrivere un’email a legadelcaneostia@gmail.com. Regaliamo una nuova vita a questi cani e liberialmoli dalle sbarre.