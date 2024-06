Giovedì 13 Giugno 2024, 00:07

«Non riusciva a parlare, piangeva in continuazione, aveva paura che se avesse denunciato dicendo di essere salita spontaneamente su quell’auto non l’avrebbero creduta». È un racconto pieno di angoscia quello di Chiara (nome di fantasia, ndr), che lo scorso 8 maggio ha incontrato Mary (nome di fantasia), la studentessa 26enne vittima di abusi da parte di Simone Borgese, alla stazione di Villa Bonelli, subito dopo le violenze subite, e non l’ha lasciata fino alla denuncia al commissariato San Giovanni. Un racconto fatto a Il Messaggero che arriva nello stesso giorno (ieri, ndr) in cui Borgese - che si trova agli arresti domiciliari da una settimana - è stato interrogato davanti al gip, arrivando da solo a piazzale Clodio e avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Chiara, dove hai incontrato la 26enne vittima di Borgese?

«Mi trovavo alla stazione e l’ho vista che piangeva, accanto a lei c’era una ragazza che la consolava. Ero lì vicino e ho capito cosa era successo. Quindi, una volta salite sul treno mi sono messa vicino a lei, mi ha detto dove scendeva e mi sono proposta di accompagnarla a casa. Ho chiamato la mia amica, con cui avevo appuntamento, le ho spiegato la situazione e ci ha raggiunte.

Quando vi ha raccontato cosa le era successo?

«All’inizio non era in grado neanche di camminare talmente era scossa, piangeva sempre, spesso ci dovevamo fermare per farle riprendere fiato. Ha iniziato piano piano a raccontare mentre camminavamo verso casa sua ma noi non le facevamo domande, non era il caso di forzarla. La prima cosa che ha raccontato è che era salita su questa macchina, che si sentiva in colpa per essere salita».

E voi cosa le avete detto?

«Io ho cercato di tranquillizzarla dicendole che queste persone sanno come fare, sono persone che sanno come manipolare e lei non aveva assolutamente colpe. Ma non raccontava nello specifico, non ci riusciva. Quindi l'abbiamo accompagnata fino a casa e ci ha chiesto di salire a prendere un caffé, man mano che il tempo passava aggiungeva dettagli. Poi ci ha raggiunte anche una sua amica e l’abbiamo accompagnata in commissariato a San Giovanni»

Era convinta da subito a voler denunciare?

«Purtroppo no. Mentre era andata a farsi una doccia abbiamo chiamato i vari commissariati per capire dove potevamo andare a fare denuncia. Lei all'inizio non se la sentiva perché aveva paura che se avesse raccontato di essere salita in auto non l'avrebbero aiutata. Io le ho detto che non sarebbe andata così. Era importante supportarla, motivarla, le dicevo “adesso andiamo lì e devi denunciarlo subito, vedrai che andrà tutto bene”.

E così è stato.

«Si, infatti quando siamo arrivate c'era una poliziotta donna molto brava che subito ha capito la situazione, si trattava di un codice rosso e si dovevano mobilitare. Mary ha capito che la supportavano, che le credevano, allora ha iniziato a raccontare. Ma all'inizio aveva paura».

Siete state veramente degli angeli custodi

«Per me è normale, è una cosa scontata, se vedo qualcuno che sta male non posso non intervenire. Purtroppo mi è capitato di vedere qualche commento su internet in cui delle persone rimproveravano lei per essere salita in macchina e non chi ha abusato di lei. Questa cosa mi mette rabbia, mi chiedo, se fosse stata una loro parente la vittima, avrebbero scritto lo stesso?

Hai più sentito Mary dopo quel giorno?

«Un paio di volte per sapere come stesse e se avesse bisogno di qualcosa».

Cosa ne pensi del fatto che Borgese sia agli arresti domiciliari a casa della fidanzata?

«Con i suoi precedenti non può stare ai domiciliari e per di più senza braccialetto elettronico. La fidanzata non so come giustificarla, posso solo pensare che sia anche lei una vittima. Una persona così non dovrebbe mai uscire dal carcere. Come tutti quelli che fanno violenza, sono persone che non lo fanno una volta ma lo faranno sempre. Mi sento presa in giro io che non l'ho subito, pensa Mary».