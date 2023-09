​Spari in strada a Tor Bella Monaca, morto un uomo e ferita la compagna. «È stato un agguato»

Spari in strada a Tor Bella Monaca. È morto l'uomo ferito oggi pomeriggio da colpi d'armi da fuoco in via Paolo Ferdinando Quaglia, a Tor Bella Monaca. Inutili i tentativi di rianimarlo sul posto. Trasportata in ospedale, invece, la compagna centrata da un proiettile a un ginocchio.

Roma, 18enne senza patente investe e uccide un pedone: la madre lo copre, viene scoperta ma si salva

Il movente

Sarebbe un vero e proprio agguato quello che oggi, a Tor Bella Monaca, ha visto uccidere un uomo in pieno giorno e ferire la sua compagna. I poliziotti della Squadra Mobile, sul posto per i rilievi, avrebbero infatti trovato dei fori di proiettile sullo sportello lato guida della macchina della vittima.

Incidente su una nave a Salerno, un morto e un ferito grave investiti da un camion al porto