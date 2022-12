Saturnalia, il 18 dicembre rievocazione dell’antica festività romana a Gabii

Ritorno al remoto passato della Roma dei mitologici sette re con la visita straordinaria di Gabii, sito archeologico che sorge lungo la via Prenestina dove domenica 18 dicembre saranno rievocati i riti dei Saturnalia, la festività che gli antichi romani celebravano in questo periodo dell'anno in onore del dio Saturno.

Il Municipio VI, nel cui territorio ricade Gabii, in collaborazione con la Soprintendenza speciale di Roma e con il supporto delle associazioni locali apriranno eccezionalmente i cancelli del sito, normalmente chiuso al pubblico, con l’evento ‘Ego Saturnalia – I riti del Natale nell’area archeologica di Gabii’, un’occasione unica sia per visitare gli scavi sia per rivivere le atmosfere di una festività tanto cara al mondo romano e che presenta numerosi punti di contatto con le nostre attuali celebrazioni natalizie. Oltre alla rievocazione storica dei Saturnalia con la narrazione ai visitatori dei riti del solstizio d’inverno degli antichi romani, saranno allestite delle aree espositive di prodotti enogastronomici locali, decorazioni natalizie e prodotti d’artigianato.

“Il richiamo alle antiche celebrazioni romane vuole rimarcare il profondo filo rosso che lega l’antico al moderno attraverso i millenni che ci separano da quando Gabii, antica città preromana, era il centro economico e culturale dell’intero Lazio – ha affermato in una nota Nicola Franco, presidente del Municipio VI -. L’apertura straordinaria sarà occasione di festa per tutto il territorio e per presentare a tutti la nuova mascotte del Municipio, ‘Gabino’. Vogliamo inoltre annunciare il nostro prossimo obiettivo: aprire regolarmente il sito archeologico di Gabii, almeno una volta al mese, con maggiore frequenza d’estate”.

Per comprendere l’importanza di questa città, che secondo la leggenda rivaleggiò con la Roma di Romolo appena fondata per la supremazia nel Lazio di allora, è interessante consultare la pagina della Soprintendenza speciale di Roma in cui a proposito di Gabii è spiegato come “l’antico abitato si inserisce nello scenario dei grandi centri laziali di epoca protostorica e rappresenta un epicentro politico e culturale di fondamentale rilevanza nel Latium vetus prima dell’ascesa di Roma”.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria alla mail: presidenza.municipio06@comune.roma.it