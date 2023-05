Roma, due incendi nella notte a Torre Spaccata e Santa Severa: intervengono i vigili del fuoco

Notte di fiamme e terrore a Roma e Santa Severa (frazione balneare di Santa Marinella), a causa di due incendi scoppiati alle prime ore dell'alba. Il primo è divampato verso le 2.00 in viale dei Romanisti, tra le zone di Torre Spaccata e Don Bosco della Capitale, all'interno un appartamento situato al quarto piano di una palazzina del civico 10. Qui dimorava una coppia di inquilini: entrambi stavano ancora dormendo, quando si è acceso il rogo.

Sul posto si è precipitata la squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano II (12/A): muniti di idranti e autoscala, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a salvare la vita dei due inquilini. Nulla da fare, invece, per l'appartamento, andato quasi completamente distrutto dal rogo e dichiarato inaccessibile per via dei danni. La coppia, lievemente intossicata dal fumo, è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale Umberto I di Roma.

Non sono ancora chiare le cause dello scoppio dell'incendio.

La piscina

Il secondo incendio è scoppiato intorno alle 5:00 in via del Tirreno, a Santa Severa: a fuoco è andata la cabina elettrica che serviva i locali della piscina condominiale. Anche in questo caso, non è del tutto chiara la dinamica dell'accaduto. Fortunatamente, lo stabile in quel momento era disabitato e nessuno è rimasto ferito.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco di Cerveteri si sono trovati di fronte una grossa nuvola di fumo denso, che ha complicato il loro intervento. Individuata la cabina elettrica, i pompieri sono riusciti a estinguere le fiamme, evitando la loro propagarsi ad altre parti dello stabile.