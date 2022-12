Martedì 20 Dicembre 2022, 07:37

Cassette con cibo accatastate tra sporcizia e rifiuti. Dentro ogni tipo di genere alimentare destinato ai ristoranti cinesi e ai market gestiti dai bengalesi. In quattro vivevano e lavoravano all'interno di un capannone in zona Ponte Galeria in pessime condizioni igienico sanitarie. Gli agenti della polizia di Stato dell'XI Distretto San Paolo, con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e il personale della Asl Rm3 hanno fatto un controllo all'interno di un capannone. Un intervento, che ha portato alla denuncia di tre persone di nazionalità cinese e al sequestro di quattordici tonnellate di cibo mal conservato, contaminato e potenzialmente pericoloso per la salute di chi lo avrebbe consumato. Gli agenti hanno dunque denunciato i tre titolari dell'attività, hanno sequestrato circa 6.000 euro, il capannone con tutto il cibo presente al suo interno.

LA SEGNALAZIONE

Ma come si è arrivati a scoprire il capannone dove i lavoratori, sfruttati, preparavano cibo tra feci di uccelli e ratti? Gli accertamenti sono partiti dalla segnalazione di un'attività di cittadini cinesi, in cui erano coinvolti lavoratori stranieri. I poliziotti insieme alla Asl di competenza territoriale si sono recati nella zona di Ponte Galeria, per verificare effettivamente cosa avveniva. Una volta giunti sul posto sono entrati all'interno del capannone. Dentro hanno sorpreso quattro operai cinesi senza permesso di soggiorno, che lavoravano privi di contratto e di qualsiasi altra tutela. Erano costretti inoltre a lavorare e vivere in condizioni miserabili, di assoluto degrado. Gli operai preparavano cibo in un ambiente totalmente inadatto alla manipolazione degli alimenti, tra feci di uccelli e ratti. All'interno dello spazio era presente anche una roulotte dove i quattro lavoratori dormivano.



SEQUESTRI E SOSPENSIONE

I poliziotti all'interno del capannone hanno trovato ben quattordici tonnellate di generi alimentari preparati in quello stato. Un potenziale rischio per la salute di chi li avrebbe mangiati. Gli agenti hanno dunque denunciato i tre titolari dell'attività, hanno sequestrato circa 6.000 euro, il capannone con tutto il cibo presente al suo interno. Gli agenti della Polizia di Stato dell'XI Distretto San Paolo, con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e il personale della Asl Rm3 al termine delle verifiche hanno sospeso gli indagati dall'attività imprenditoriale, per gravissime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Gli operai sono stati portati negli uffici di polizia per gli accertamenti del caso.