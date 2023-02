Investito da un'auto a Tor Bella Monaca, morto ragazzo di 30 anni per le ferite riportate

Incidente mortale a Tor Bella Monaca, a Roma. Un ragazzo di 30 anni è morto in ospedale per le ferite riportate dopo essere stato falciato da un'auto.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 14 di oggi, in via dell'Archeologia, all'altezza del civico 90. Da quanto si apprende, un'auto in transito ha investito l'uomo e ha colpito altre quattro auto in sosta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del sesto gruppo Torri della Polizia locale e gli agenti della polizia di Stato. Il 30enne è stato trasportato al policlinico di Tor Vergata, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Al conducente della vettura che lo ha investito, sono stati fatti gli esami tossicologici di rito e si è in attesa degli esiti. Sono ancora in corso le indagini per accertare la dinamica dell'incidente.