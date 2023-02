Domenica 5 Febbraio 2023, 08:12

Minimarket da incubo. No, non è il titolo di una nuova serie tv ma quello che i carabinieri di Tor Bella Monaca si sono trovati di fronte durante i regolari controlli. Escrementi di topo sugli scaffali dove venivano esposti i cibi, mancanza delle norme igenico-sanitarie e soprattutto gravi problemi all'aerazione dei locali. Ecco perché si è provveduto alla chiusura degli esercizi con conseguenti multe ai titolari. In particolare i militari della locale stazione di via Parasacchi, assieme al personale della Asl Roma 2, hanno effettuato dei controlli in diversi negozi di vicinato. Escrementi di topo e problemi agli impianti di aerazione oltre alla totale assenza del rispetto delle più basilari norme igenico-sanitarie.

CHIUSURE

I controlli sono scattati venerdì mattina da parte dei militari della stazione locale, e il bilancio è stato di 6 esercizi pubblici controllati e 4 sanzionati. Nei pressi di via Roccalumera, i carabinieri hanno sanzionato e chiuso temporaneamente due negozi di vicinato gestiti da altrettanti cittadini del Bangladesh dopo avere scoperto escrementi di roditori su prodotti alimentari esposti per la vendita. La sospensione temporanea della licenza è scattata a seguito dei controlli che hanno fatto emergere gravi condizioni igienico sanitarie.

Sanzionato con una multa da 3.000 euro, invece, il titolare di un bar vicino a viale Duilio Cambellotti per l'assenza del previsto locale adibito a spogliatoio e altre violazioni di carattere strutturale e documentale. Stessa sorte anche per un minimarket gestito da una cittadina eritrea; nel negozio i Carabinieri oltre a riscontrare l'assenza di un locale adibito a spogliatoio, hanno accertato anche inadeguatezze strutturali inerenti al sistema di areazione. Già nei giorni scorsi i militari avevano provveduti a controlli in diversi esercizi della zona trovando diverse inadempienza. In uno in particolare, dove sono state riscontrate diverse gravi carenze igienico sanitarie, riscontrando la presenza di deiezioni di roditori in prossimità dei luoghi dove erano esposti e conservati prodotti alimentari in vendita al pubblico, il titolare è stato sanzionato. Contestualmente i militari dell'arma hanno provveduto alla sospensione temporanea della licenza fino alla completa eliminazione delle non conformità riscontrate.