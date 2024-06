Mercoledì 12 Giugno 2024, 07:32 - Ultimo aggiornamento: 07:38

Come regalo per il diciottesimo compleanno di Maria Chiara Previtali , il fidanzato le aveva iniettato - stando all'accusa della Procura di Roma - una dose di eroina in vena che, sommata al mix di altre sostanze stupefacenti assunte, ha fatto scivolare la ragazza in un sonno dal quale non si è più risvegliata. Per questo ieri il pubblico ministero ha chiesto la condanna del 24enne Francesco Gnucci a 6 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale, non riconoscendogli alcuna attenuante (ma solo lo sconto previsto dal rito), nonostante sia incensurato.

Amelia, Maria Chiara uccisa da overdose a 18 anni: il pm chiede 6 anni e 8 mesi per il fidanzato

LA VICENDA

IL POST SUI SOCIAL

I giovani, entrambi consumatori di droga, si frequentavano da tre mesi e già convivevano nell'abitazione di lui, ad Amelia, un piccolo paese di 11mila abitanti in provincia di Terni. Avevano deciso di festeggiare il compleanno di Maria Chiara con un viaggio a Roma, non per visitare le bellezze della città, ma per recarsi in una delle sue più grandi piazze di spaccio, in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca. L'obiettivo era acquistare dell'eroina, perché, stando a quanto ha raccontato Gnucci, la vittima avrebbe voluto provare «l'ebrezza del buco» e lui, già tossicodipendente, si sarebbe offerto di fargli da «tutor» o «compagno di viaggio». Dopo la trasferta nella Capitale, i due sono rientrati ad Amelia. La neo diciottenne è morta tra le due di notte e le otto di mattina del 10 ottobre 2020, nell'appartamento del suo fidanzato.«Inizialmente Francesco aveva confessato ai carabinieri di essere stato lui a iniettarle la dosedi eroina, ma poi ha precisato che non si ricordava bene cosa fosse accaduto nelle 12 ore precedenti, durante le quali avevano consumato insieme diversi tipi di droga», ha spiegato il suo legale, Francesca Carcascio. «Si ritiene molto probabile che l'insufficienza cardiocircolatoria acuta - si legge nella relazione del medico legale Massimo Lancia, consulente della Procura - sia stata determinata dall'assunzione di numerose sostanze ad azione tossica quali eroina, cocaina, alcol e thc. L'eroina era in fase di eliminazione, quindi l'assunzione era datata molte ore prima della morte. La successiva assunzione di alcol etilico e cocaina in quantità non elevate, insieme al sonno e alla pregressa assunzione di eroina ha interagito e portato a questa morte molto rapida, realizzatasi nel sonno nel giro di pochi minuti». Per questo, secondo l'avvocato Carcascio, non è dimostrato il nesso di casualità tra il decesso e la presunta iniezione di eroina somministrata dall'imputato alla vittima. L'indagine inizialmente era per omissione di soccorso e morte come conseguenza di altro reato. Il prima reato, contestato a Gnucci, è stato poi riqualificato in omicidio preterintenzionale, perché Maria Chiara aveva delle problematiche epatiche, era sottopeso e non era avvezza al consumo di eroina in vena. Il suo fidanzato - secondo gli inquirenti - era quindi a conoscenza dei rischi in cui sarebbe incorsa la giovane assumendo quella dose. Mentre il reato di morte come conseguenza di altro reato è rimasto a carico di ignoti perché non è stato identificato lo spacciatore romano dal quale i due ragazzi di Amelia si erano riforniti. Il padre della vittima è uno dei dirigenti della comunità Incontro, specializzata nelle dipendenze e fondata da don Pierino Gelmini, il prete antidroga deceduto 10 anni fa.«Non voglio giustificarmi, ne commiserarmi - aveva scritto Gnutti sui social qualche giorno dopo la tragedia - Con questo post voglio ricordarti, anche se ti ricorderò per sempre lo stesso. Voglio che lo sappiano tutti, quindi non voglio nemmeno nascondermi, come non ho nascosto quello che abbiamo fatto quella serata maledetta, se fosse stata veramente quella serata a farti volare via, allora avrei preferito non averti mai conosciuto (...) Ci siamo messi contro tutto e tutti io e te, insieme, anche se sapevamo che sarebbe stato difficile. Ce l'avevamo quasi fatta Ora mi prendo tutte le mie pene, qualsiasi esse siano». La pena, se mai sarà inflitta, verrà decisa dal giudice dell'udienza preliminare di Roma il prossimo 22 ottobre.