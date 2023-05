Rubava il cibo dai frigoriferi della mensa della scuola, arrestato il ladro "incubo" della Olcese all’Alessandrino

I carabinieri ormai non contavano più le volte che il dirigente Gianmarco Amoroso e i docenti della scuola Olcese aveva sporto denuncia per aver subito il furto delle scorte alimentari presenti nella dispensa e nei frigoriferi della mensa dell’istituto dove erano di solito mangiare i ragazzi.

Anche in questo caso i furti avvenivano le notti seguenti lo scarico merci, l'ultima volta il ladro aveva sfondato la porta a vetri del plesso della scuola di Via del Pergolato all’Alessandrino per potersi introdursi all'interno. «L’incubo è finito, si tratta di un grande segnale di sicurezza e tranquillità che date a tutti», sono state le parole del dirigente scolastico rivolte ai Carabinieri del Comando Compagnia Roma Casilina e Stazione Roma Tor Tre Teste di via Aldo Bama dopo l’arresto avvenuto dopo una settimana di appostamenti.

IL LADRO FERMATO

Il ladro, questa volta, in mensa oltre a trovare il solito bottino fatto di carne, parmigiano, olio, miele, prosciutto e caciotte, ha trovato anche gli uomini dell’Arma che lo aspettavano per arrestarlo.

Era stata proprio la perplessità e la paura di tanti genitori e le loro richieste reiterate unite alle denunce del dirigente del scuola a far intervenire i Carabinieri e a far scattare la “trappola” per la cattura del ladro seriale, visto la facilità con cui continuava ad entrare e a fare razzia delle derrate alimentari.

E’ stata la fine di un incubo per docenti e genitori che alla fine è stata "espressa" dal dirigente scolastico Amoroso con una nota scritta volta a ringraziare ufficialmente l’operato delle forze dell’ordine che ha sancito la fine di una serie di furti che avevano messo “in ginocchio” le finanze del scuola e fatto preoccupare per la sicurezza centinaia di genitori per l’incolumità dei propri ragazzi.