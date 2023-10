Roma, donna uccisa a martellate in casa dopo un tentativo di rapina. Fermato un uomo, è l'amico del figlio

Una donna è stata uccisa a martellate in casa a Prato Fiorito, zona residenziale del quadrante Est di Roma non troppo distante da Tor Bella Monaca e dalla Borghesiana. I carabinieri hanno fermato un uomo sospettato del delitto. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, amico dei figli della donna, avrebbe ucciso la 71enne mentre era sotto effetto di droga. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni parenti e amici della vittima che insospettiti da rumori hanno trovato in casa la donna priva di vita. Le indagini sono effettuate dai carabinieri di Tor Bella Monaca.