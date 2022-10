Roma, a Don Bosco due cani tenuti per mesi sui balconi: ora sono liberi

Roma: due cani, un pinscher e un rottweiler, da diversi mesi erano tenuti in un balcone, circondati dai loro stessi escrementi, senza che nessuno fosse mai intervenuto. Dopo accertamenti, l’ASL Roma 2 e la Polizia Locale di Roma Gruppo VII iniziano a intervenire. Alcuni volontari dell’Accademia Kronos partecipano e si presentano davanti all’abitazione con i cani maltenuti, in via Tarquinio Collatino, nel quartiere Don Bosco. Sul posto anche Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, numerose persone curiose e volontari animalisti.

Oltre al Nucleo Tutela Ambiente del VII gruppo della Polizia Locale e i dirigenti ASL Roma 2, arriva il supporto da parte del Commissariato X Tuscolano. Il nucleo zoofilo di Kronos interviene con la Polizia di Stato, riuscendo anche a rintracciare i proprietari dei cani, che si mostrano consapevoli della loro situazione e si dichiarano pronti a partecipare a ogni azione che possa permettere di migliorare le loro condizioni. Ora i due cani, inseparabili, sono liberi e in un posto sicuro.