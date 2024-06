Sabato 8 Giugno 2024, 05:50

Recuperare il decoro cittadino partendo dal verde. A cominciare dalle strade più trafficate e rappresentative: quelle più frequentate dai romani o che fanno da biglietto da visita della Capitale per i milioni di visitatori che vi arrivano ogni anno. E così l’ufficio capitolino che si occupa proprio del decoro urbano sta intervenendo in diverse zone della città. Grazie alla collaborazione con il I Municipio, in particolare, si sta lavorando su verde e arredo urbano di via Veneto, la storica strada della Dolce Vita, nel cuore di Roma, e su viale degli Ammiragli, a poca distanza da Prati e dal Vaticano.

I PIANI

Si parte da via Veneto, dove per ogni aiuola di forma ottagonale che caratterizza la strada l’intervento prevede la sistemazione di 16 piante di bosso, un arbusto cespuglioso sempreverde. I bossi, due per lato, circonderanno tutte le begonie posizionate all’interno. Una riqualificazione che ben si concilia con l’arredo urbano del grande asse cittadino, migliorandone però l’aspetto specie considerando l’arrivo dei mesi più caldi dell’anno. «Dopo tanti anni rifacciamo il look di via Veneto - sottolinea Stefano Marin, assessore all’ambiente del I Municipio - Tutte le aiuole della strada avranno un aspetto uniforme. Un intervento particolarmente importante anche perché questa strada ospita una serie di eventi e iniziative di grande rilevanza, oltre a tante riprese cinematografiche».

LA SICUREZZA

In viale degli Ammiragli, invece, si lavora sull’area verde della strada, che contiene anche i giochi per bambini, che si sta complessivamente rimettendo a nuovo, rendendo ancora più fruibile uno dei principali spazi di svago e aggregazione del quartiere e dell’area di via Cipro. «Lì c’erano problemi logistici e di sicurezza dovuti al rischio di caduta di rami e alberi soprattutto nelle aree destinate ai giochi per i più piccoli», spiega l’assessore municipale. Ci saranno anche altre operazioni di questo tipo, dopo che altre sono state concluse a Trastevere (in piazza San Calisto) e negli altri rioni del centro. «Ringraziamo l’amministrazione capitolina per aver messo a disposizione uomini e risorse - aggiunge Marin - Stiamo ottenendo un risultato di grande rilievo, dopo molti anni».

LA STRATEGIA

Non sono questi, peraltro, gli unici interventi che riguardano il decoro cittadino, specialmente nel cuore della Capitale. Di recente, per esempio, la Città metropolitana di Roma ha sottoscritto un accordo con Ama per rafforzare i controlli nel centro storico della Città eterna. In particolare, la polizia locale dell’ente metropolitano, si incaricherà di verificare le utenze commerciali e di garantire il decoro nell’area all’interno delle Mura Aureliane, anche in previsione dell’arrivo di pellegrini per il Giubileo. Gli agenti collaboreranno assieme con la polizia locale di Roma Capitale e gli agenti accertatori di Ama, per creare una task-force che consenta una presenza massiccia su tutto il territorio della Città eterna, anche per contrastare comportamenti scorretti nel conferimento dei rifiuti. Una cooperazione tra cittadini, istituzioni e forze di polizia, insomma, per contribuire a rendere più bella e pulita la città. Nei mesi scorsi erano stati messi a segno altri interventi mirati contro il degrado, come nel caso di piazza del Popolo e, in più di un’occasione, nei dintorni della stazione Termini. Quest’ultimo ha interessato tutta l’area di piazza dei Cinquecento fino a largo di Villa Peretti, dove è stato rimosso uno dei chioschi, adibiti in precedenza ad attività commerciali, ormai in disuso.

LE NORME

A breve, poi, arriverà un’altra riforma molto attesa, sul fronte del decoro: il nuovo regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico, atteso dopo l’estate all’esame dell’assemblea capitolina. Le nuove norme prevedono, tra l’altro, meno spazi all’aperto per i locali del centro storico (e più in periferia), limiti di ingombro per le pedane che invadono la strada, stop a ombrelloni e sedie di plastica davanti ai monumenti più belli della città, sanzioni più dure per chi trasgredisce. Particolarmente tutelate saranno le aree di maggiore pregio del centro storico, Borgo e gran parte di Trastevere e Monti. Un provvedimento che porrà fine, quindi, al “liberi tutti” degli anni dell’emergenza pandemica.

