Roma Summer Fest al via oggi con gli Artic Monkeys, due mesi di musica internazionale all'Auditorium

Il Roma Summer Fest scalda i motori. Il festival estivo della Fondazione Musica per Roma è pronto per la straordinaria prima di domani con la band inglese degli Arctic Monkeys. Grande protagonista assieme agli artisti che arriveranno in Auditorium per due mesi è il palco al centro della splendida cavea dell'Auditorium. Sono stati necessari 13 giorni di lavoro e 1.200 ore di montaggio.



Il palco più spettacolare dell'estate avrà 100 proiettori luci ed è ampio 1000 metri quadri. Roma Summer Fest quest'anno porta con sé numerose novità, per la prima volta inizia quasi un mese prima, il 26 maggio, anticipando l'estate sulla capitale e dura più di due mesi (con un concerto extra a settembre) ospitando in totale circa 40 concerti di tutti i generi musicali: rock, pop, jazz, classica, world music e spettacoli. È il festival più lungo e più ricco per qualità e numero delle proposte della storia della Fondazione Musica per Roma.



Con questo festival Roma diventa ufficialmente la capitale per eccellenza della musica internazionale e la cavea dell'Auditorium Parco della Musica una venue unica al mondo per numero di concerti ospitati nell'estate e soprattutto qualità delle proposte artistiche. Inoltre per la prima volta nella storia del Parco della Musica sarà possibile assistere a 9 concerti rock e pop in piedi nel parterre della cavea (Arctic Monkeys, Noel Gallagher, Snarky Puppy, Hollywood Vampires, Alanis Morissette, Franz Ferdinand / Mogwai, Steven Tyler, Baustelle, Bandabardò) dando la possibilità quindi a una parte del pubblico più scatenato di ballare e muoversi.



Quest'anno per gli spettatori del Roma Summer Fest, l'Offerta Speciale Eventi DI Trenitalia dà diritto al 30% di sconto sul prezzo Base dei treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity ed Intercity Notte. Qui i nomi delle grandi star internazionali che calcheranno il palco: Arctic Monkeys, Patti Smith, Noel Gallagher, Lp + Tom Walker, Simple Minds, Hollywood Vampires, Alanis Morrisette, Franz Ferdinand, Mogwai, Ringo Starr, James Blunt, Jethro Tull, King Crimson, Caetano Veloso, Steven Tyler, Sting Special Guest Shaggy, David Crosby & Friends.

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:46



