Roma, “Fiamma e Natura”: un omaggio alle donne e agli uomini dell'Arma

Continuano i martedì della natura, un ciclo di incontri aperti al pubblico che stavolta propone

Fiamma e Natura

, ossia le opere di Viviana Cuozzo e Diego Valeriano Lo Casto. L'appuntamento è nella Sala Serviana in via Antonio Salandra, 44 il prossimo 27 novembre alle 17,30. Gli incontri sono organizzati dal Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari Carabinieri.

L’appuntamento del 27 novembresarà l'occasione per inaugurare la mostra “Fiamma e Natura” ispirata al connubio tra simboli e rappresentazione. Prendendo le mosse da uno dei simboli per eccellenza dell’Arma dei Carabinieri, la fiamma, due poliedrici artisti, Viviana Cuozzo e Diego Valeriano Lo Casto, hanno voluto tracciare un percorso personale di reinterpretazione, con tecniche ed esiti differenti, ricombinando e decontestualizzando un elemento uniformologico che finisce per assumere significato e forme diverse.

Viviana Cuozzo, architetto, soprano e artista ha reso omaggio, attraverso otto oli su tela, all’impegno quotidiano degli uomini e delle donne dell’Arma, seguendo un proprio percorso che ha scandito un’allegoria cosmologica sul simbolo della fiamma. Diego Valeriano Lo Casto, militare in servizio presso la Scuola Forestale Carabinieri di Sabaudia, ha scelto un linguaggio meno formale e più ardito, anche nella scelta dei materiali, per proporre la sintesi del nuovo percorso intrapreso nel campo della difesa ambientale, ove i valori alla base del servizio, ovvero lealtà, fedeltà e onore, si sposano con quelli di solidarietà e unione.

