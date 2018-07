Roma, spaccia cocaina: preso con 1.800 euro

Spaccia cocaina a un coetaneo: arrestato. In casa aveva droga e quasi duemila euro, frutto dell'attività di spacciatore. Il giovane albanese di 24 anni è stato arrestato nel corso di un servizio antidroga, dai carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo. Il ragazzo si trovava in Largo Boccea quando è stato sorpreso mentre spacciava a un coetaneo una dose di cocaina. Nella sua abitazione in piazza Cardinal Ferrari, sono stati rinvenuti altri 22 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e relativo materiale utilizzato per il confezionamento. I carabinieri hanno inoltre recuperato 1.850 euro che il ragazzo aveva con sé, ritenuti provento dell'attività di spaccio. L'arrestato è stato trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA