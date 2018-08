Roma, ricordo di Pasolini: Tagliaferro legge all'Idroscalo la lettera della Fallaci al poeta

La lettera di Oriana Fallaci a Pier Paolo Pasolini. Secondo appuntamento, sabato 25 agosto con "Tramonti di vita", il progetto dell'attore/regista Davis Tagliaferro, tra i vincitori del bando per le attività culturali approntato dal Municipio X per l'estate 2018. . «Una iniziativa emozionante - si legge nella nota - suggestiva per luogo e per contenuti, "Tramonti di vita" è la lettura, al tramonto, della lettera che Oriana Fallaci scrisse a Pier Paolo Pasolini, dalle colonne del Corriere della Sera, dopo la sua morte. Una lunga lettera con la quale la reporter, con parole crude, si rivolge al poeta e amico, mettendo a nudo la sua anima. Il tutto, avviene al Parco letterario dell'Idroscalo dove il 2 novembre del 1975, Pasolini trovò la morte.

Una lettura, nel pieno rispetto del luogo, nel silenzio della natura, senza alcun effetto scenico. Solo la presenza delle parole. L'iniziativa di Davis Tagliaferro vede la collaborazione del Centro Habitat Mediterraneo Lipu di Ostia, dell'Ente Gestore Parco Letterario Pier Paolo Pasolini, della Società Dante Alighieri e di SmArt Impresa sociale.

Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA