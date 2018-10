La Festa del Cinema sbarca al Gemelli: Chiara Francini, Francesco Pannofino e proiezioni per i pazienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sala cinematografica MediCinema Gemelli presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS apre le porte per il secondo anno consecutivo alla Festa del Cinema di Roma con due film del programma ufficiale riservati ai pazienti e familiari delle persone ricoverate e ai medici e agli operatori sanitari del Gemelli.Si inizia martedì 23 ottobre, alle ore 16.00, con la commedia L’uomo che comprò la luna, di Paolo Zucca, con Francesco Pannofino, che sarà presente alla proiezione del film, Jacopo Cullin, Stefano Fresi, Benito Urgu, Lazar Ristovski, Angela Molina. Mentre giovedì 25 ottobre, sempre alle 16.00, sarà proiettato il film musicale Il flauto magico di Piazza Vittorio, di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, con Violetta Zironi, Ernesto Lopez Maturell, Petra Magoni, Fabrizio Bentivoglio, El Hadij Yeri Samb.Prosegue così la straordinaria collaborazione che l’edizione 2017 della Festa del Cinema ha avviato con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e MediCinema Italia Onlus per i pazienti dell’ospedale che partecipa con le due proiezioni di film selezionati nel programma ufficiale della manifestazione e scelti con attenzione per un pubblico molto speciale, cioè i pazienti dell’ospedale.Quest’anno, e a sostegno dell’attività terapeutica del cinema, MediCinema Italia Onlus annuncia una importante testimonianza da parte dell’attrice scrittrice Chiara Francini, che sarà Ambasciatrice della Onlus, nella diffusione dell’attività svolta dall’Associazione: “Sono molto felice - dichiara Chiara Francini - di accogliere e sostenere come Ambassador il progetto MediCinema. Credo fortemente che la magia del cinema possa dare sostegno e distrazione alla sofferenza che i pazienti devono affrontare nel corso delle loro malattie”.Da aprile 2016 esiste una vera sala cinema all’interno del Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, entrata a regime a settembre dello stesso anno con un programma bisettimanale dedicato al sollievo dei pazienti, il martedì per tutti i ricoverati e il giovedì per i piccoli degenti dei reparti pediatrici. La programmazione di film in contemporanea a quella delle “normali” sale cittadine – grazie alla grandissima collaborazione con tutte le aziende di produzione e distribuzione cinematografica - è rivolta ai malati e ai loro familiari e accompagnatori: un innovativo strumento che accompagna le terapie tradizionali e si propone di offrire ai degenti un “effetto pausa”, ottenendo una sensazione di normalità , implementando il protocollo di umanizzazione della struttura ospedaliera, congiuntamente all'obiettivo della cineterapia quale obiettivo di metodologia clinica in ambito riabilitativo , rafforzando il concetto di cura e servizio alla personaIl metodo e la gestione del programma, su base nazionale e in fase di sviluppo, è in capo a MediCinema Italia Onlus, che ha promosso contemporaneamente un progetto di ricerca scientifica in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, Fondazione Don Gnocchi e altre strutture sanitarie di città in cui MediCinema è presente.“Siamo lieti del rapporto che si sta consolidando con una iniziativa di successo che unisce cultura, respiro internazionale e popolarità quale è la Festa del Cinema di Roma - afferma il Presidente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Giovanni Raimondi -. La nostra partecipazione alla mostra cinematografica della città di Roma è testimonianza dell’aperura del nostro ospedale al territorio e del percorso di umanizzazione intrapreso dal Gemelli che offre ai ricoverati, adulti e pediatrici, nonché ai medici e agli operatori sanitari, occasioni di svago e di sollievo durante la degenza”.Il Direttore Artistico della Festa del Cinema di Roma, Antonio Monda, ha dichiarato: “Oltre alle sedi abituali del MAXXI e della Casa del Cinema, la Festa si estende nella città ancor più dell’anno scorso, con proiezioni ed eventi in luoghi particolari quali il Policlinico Gemelli nella Sala MediCinema, un esempio originale in Italia e da imitare, per portare sollievo attraverso il cinema anche alle persone ricoverate negli ospedali”.“Ringraziamo la Festa del Cinema di Roma ed i suoi organizzatori, per consentire la creazione di un evento speciale per pazienti, familiari e personale sanitario. Per questa importante occasione, MediCinema Italia annuncia la presenza della sua Ambasciatrice, l’attrice Chiara Francini, che sosterrà l’attività della nostra Associazione con la sua testimonianza sulla forza terapeutica del cinema – conclude Fulvia Salvi, Presidente MediCinema Italia Onlus”.