Dimore storiche del Lazio: la "prima" è un successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Debutto straordinario per la, che ha fatto registrare il tutto esaurito con 10mila visitatori. Promossa dalla Regione Lazio con l’aiuto di Lazio Innova e la collaborazione dell’Istituto Regionale Ville Tuscolane, l’Associazione Dimore Storiche italiane e l’Associazione Parchi e Giardini d’Italia, la "Rete delle dimore storiche del Lazio" ha preso il via lo scorso 21 ottobre.Un’iniziativa unica e meravigliosa che porta il pubblico alla scoperta o alla ri-scoperta dell’eccezionale patrimonio architettonico e paesaggistico della Regione. Attraverso la visita di castelli, monasteri, parchi, ville, palazzi, pubblici e privati è possibile rivivere momenti che hanno caratterizzato la storia e la cultura del nostro Paese.Visitando il Palazzo di Anagni, vi troverete nella sala del famoso "Schiaffo di Anagni": il peggior affronto subito da un Papa nella storia della Chiesa. Spostandovi nella Tuscia, potrete visitare il Castello di Colle Casale a Soriano nel Cimino, luogo prediletto da Pier Paolo Pasolini. Il regista ne rimase affascinato a tal punto durante le riprese del suo film "Vangelo secondo Matteo", che nel 1970 lo acquistò facendolo diventare la sua casa-studio. A Santa Marinella sarà possibile vedere Villa La Saracena realizzata dall’architetto Luigi Moretti nel 1957.Un viaggio emozionante per far conoscere luoghi di grande fascino e valore. Per scoprire quali sono i siti che fanno parte della "Rete delle dimore storiche del Lazio" e le prossime giornate di apertura è possibile consultare il sito www.dimorestorichelazio.it. Vi ricordiamo che l’accesso alle visite è consentito previa prenotazione sul sito.