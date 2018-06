Dal mito al futuro hi tech: idee e progetti per Roma dalla Facoltà di Architettura

Una performance artistica per proiettare, e non solo metaforicamente, la propria idea di Roma. Un'idea di rinascita che parte dalle radici (il latino) declina il presente (proprio dal nominativo all'ablativo della grammatica dei nostri padri) e guarda al futuro (una riqualificazione hi tech) per portare nel ventiduesimo secolo la Città Eterna. E' questo il cuore del forum "Declinare Roma", un percorso intellettuale e costruttivo che, nell'anno europeo del patrimonio culturale, vuole far ripartire La Capitale con nuove idee e progetti.



Ideato dal Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell’architettura della Sapienza Università di Roma, ha come obiettivo quello di raccogliere per tre giornate, le grandi voci dell’architettura e della gestione dei beni culturali per interrogarsi su alcuni temi cruciali per la città, in relazione alla gestione del suo immenso patrimonio culturale. Il clou sarà una tavola rotonda, l'8 giugno, con il rettore della Sapienza Eugenio Gaudio, la sindaca di Roma Virginia Raggi, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il segretario generale del Mibact Carla Di Francesco, il provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio Federico Vittorio Rapisarda e il presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick.



Il Forum è articolato in sei sezioni, ciascuna delle quali corrisponde ai sei casi della declinazione latina: Roma (nominativo) - Roma parla di se stessa Romae (genitivo) - Continuum Romae, l’identità plurale Romae (dativo) - Urbs Orbis. Le istituzioni culturali internazionali a Roma Romam (accusativo) - Cellule, tessuti, organi, apparati. La Roma delle Rome Roma (vocativo) – Roma, mito e disincanto Roma (ablativo) - Roma, le molteplici relazioni ​. Ma si comincia domani mattina con la performance artistica da parte dei protagonisti della Scuola di dottorato che disegneranno sui sampietrini di piazza Borghese il profilo schematico della facciata del palazzo che ospita la Facoltà. Il disegno, immaginato come «una proiezione della Scuola verso la città», verrà realizzato da docenti, dottori e dottorandi guidati dalla docente Emanuela Chiavoni.

In un momento storico in cui l’intero sistema sociale fatica a convergere verso obiettivi comuni – dichiara Carlo Bianchini Direttore del Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell’Architettura della Sapienza - chi ritiene di poter mettere in campo idee, competenze ed energie positive ha il dovere di condividerle con la propria comunità. Perché nessun processo rigenerativo ha speranza di manifestarsi se non vengono messi in campo idee, visione d’insieme, identità collettiva e senso di appartenenza culturale