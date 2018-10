Roma, bimbi alla ricerca dell'arte preziosa: domenica si festeggiano le "Famiglie al Museo"

Domenica 14 ottobre ritorna l'iniziativa "Famiglie al museo", ideata per accogliere nei musei il pubblico dei piccoli visitatori, accompagnati da genitori e familiari. A promuoverlo, il Ministero dei beni culturali, cui aderisce anche il Comune di Roma. Il programma segue il tema della nuova edizione, "Piccolo ma prezioso", «proponendo numerose e diverse occasioni utili a conoscere il patrimonio dei musei civici e di alcuni monumenti».



«L'appuntamento di domenica 14 ottobre, prevede una giornata tutta speciale dedicata ai bambini, ricca di esperienze utili che possono aiutarli ad essere persone più creative, sensibili e attente a ciò che ci circonda. Dettagli nascosti, oggetti preziosi, giochi e giocattoli nell'antichità, storie di bambini in epoca romana, elementi di vita nella preistoria, una dimora di epoca rinascimentale. Questi e altri ancora sono gli ingredienti che animano attraverso il gioco le diverse attività. In ogni luogo ci sarà qualcosa di "prezioso" da scoprire attraverso l'esplorazione dell'arte e il divertimento di una caccia al tesoro, di giochi a squadre o di un 'Memory Forensè, appositamente ideato ai Fori Imperiali».

