Da Patty Pravo a Sorrentino, tutti pittori per combattere l'Aids

L'arte di fare del bene. Fino al 14 giugno nella galleria Doria Pamphilj saranno esposte le opere di attori, cantanti, registi, campioni, artisti, creativi, chef che si sono cimentati con tele e pennelli per aiutare Anlaids Lazio a raccogliere fondi. Hanno dipinto per Arte&Aids: Barbara Alberti, Veronica Angeloni, Orietta Berti, Sandro Campagna, Antonio Capitani, Fortunato Cerlino, Roberto Coin, Giuseppe Di Iorio, Massimiliano e Doriana Fuksas, Simonetta Gianfelici, Alex Infascelli, Iosselliani, Vladimir Luxuria, Filippo Magnini, Ornella Muti, Ferzan Ozpetek, Massimo Romeo Piparo, Patty Pravo, Alessandro Preziosi, Nicoletta Romanoff, Paolo Sorrentino, Riccardo Rossi. Arte e fundraising per la lotta all’ Aids che è di nuovo un’emergenza soprattutto nel Lazio.

La mostra è stata inaugurata l'8 giugno. Tutte le opere che portano firme eccellenti sono in vendita per sostenere l'associazione, mentre online sarà possibile acquistare le t-shirt su cui sono stampate le creazioni. “Arte&Aids” si concluderà con il charity gala a palazzo Doria Pamphilj, regista della serata Matteo Corvino.

