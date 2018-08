Zorro, l'inchiesta sul capo nomade: in Campidoglio protetto per anni

di Lorenzo De Cicco

C'è un signore che si fa chiamare Zorro e che a Roma, a quanto pare, ha avuto un santo in Comune da almeno un decennio. Tanto da potersi permettere di occupare diverse case comunali, col sospetto che le abbia anche gestite e smistate a suo piacimento, senza che l'amministrazione pubblica intervenisse con uno sgombero sacrosanto. Lo abbiamo conosciuto, C.Z., per la vicenda del presunto «accordo» stretto col Campidoglio per sorvegliare la spiaggia sul Tevere inaugurata da poco. Ma in realtà è da anni che...