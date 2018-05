di Simone Canettieri

I consiglieri regionali di Forza Italia Giuseppe Simeone e Pino Cangemi passano al gruppo Misto. Il motivo?

Un dissidio sulle presidenze delle commissioni, in particolare di quella sulla Sanità. In questi giorni in consiglio si susseguono riunioni e trattative per comporre il puzzle delle 12 commissioni permanenti dell'Aula, a partire dai loro

vertici.

Il gruppo Misto inizia a essere molto affollato in Regione. Questa mattina c'è stata la new entry del leghista Enrico Cavallari: «Sono stato espulso dalla Lega, da oggi convergo nel gruppo misto della Pisana. Sono onorato di

aver creato in quattro anni di lavoro il partito nel Lazio, un progetto nato con 'Noi con Salvinì che si è evoluto con

successo attraverso l'impegno e la militanza sul territorio. Ma sono altrettanto onorato di esserne stato espulso ufficialmente oggi da un coordinatore regionale, Francesco Zicchieri, la cui condotta nulla ha a che vedere con i dettami del nostro leader nazionale». Subito la replica del segretario: «Cavallari non era in linea con la

linea del partito. In un partito ci si sta rispettando le linee guida, uno non può stare in un partito facendo quello che vuole, e lui non era in linea su nessuna posizione che il partito ha preso». In questo modo, dunque, il governatore Nicola Zingaretti si rafforza: le opposizioni, compreso adesso il gruppo da 3 del Misto, diventano ancora di più. Uno schema ideale per il presidente della Regione, che si trova a governare senza maggioranza con ma con delle minoranze così eterogenee che difficilmente troveranno una sintesi per sfiduciarlo.

Venerdì 4 Maggio 2018



