Studentessa cinese rapinata e travolta dal treno, a processo il macchinista: «Non diede l'allarme»

di Adelaide Pierucci

L'ha vista esitare a ridosso dei binari. Ha emesso il fischio del treno, ma poi non ha lanciato l'allarme. L'inchiesta sulla morte di Zhang Yao, la studentessa cinese di vent'anni investita da un treno nella stazione di Tor Sapienza, nel dicembre 2016, dopo essere stata scippata, ha portato a un solo potenziale colpevole: non il macchinista che l'ha travolta e nemmeno il borseggiatore, ma il conducente del treno regionale che, otto minuti prima dell'investimento, pur avendola vista in pericolo non ha avvertito la...