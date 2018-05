Zanzara tigre, torna l'allarme: niente bandi e interventi fermi

di Camilla Mozzetti

«Stiamo lavorando per voi». La risposta arriva in tarda mattinata quando dal dipartimento Ambiente fanno sapere che la lotta alla zanzara tigre rientra nelle priorità dell'amministrazione Raggi. È il 24 maggio. Ma cosa vuol dire in termini pratici? Che dopo l'ordinanza firmata dalla sindaca lo scorso 9 maggio (con 12 giorni di ritardo rispetto al testo varato nel 2017) al momento sono solo i privati a dover rispondere a obblighi e doveri. Cercando di limitare la proliferazione delle larve di zanzara la cui...