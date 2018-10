Roma, Zagarolo, aggredito a bastonate per un posto letto: 2 arresti per tentato omicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Zagarolo, nei giorni scorsi, hanno arrestato due cittadini romeni, di 40 e 44 anni, con l’accusa di tentato omicidio perché responsabili di una violentissima aggressione ai danni di un connazionale, 42enne senza fissa dimora. Ad accorgersi dell’uomo in fin di vita sono stati i carabinieri che, in servizio perlustrativo sul territorio, hanno notato il corpo esanime sul ciglio di una strada in località Colle Mozzo. La vittima presentava il volto pieno di sangue e numerose lesioni su tutto il corpo. Acquisite le prime informazioni, hanno avviato le ricerche degli aggressori, riuscendo ad individuare, in piena notte, il fondo agricolo che la vittima è riuscita ad indicare, rintracciando gli autori del pestaggio. I due cittadini romeni, alla vista dei carabinieri, hanno cercato di scappare ma sono stati prontamente bloccati. I Gli investigatori hanno quindi accertato che l’uomo era stato aggredito con bastoni e mazze ferrate a seguito di una lite scaturita per futili motivi, e precisamente perché, alla sua richiesta si erano rifiutati di offrirgli un posto letto nel tinello abbandonato, cominciando ad aggredirlo per altri screzi avuti in passato e perché in stato di ubriachezza. Il sopralluogo effettuato, ha permesso ai carabinieri di rinvenire i bastoni di legno ed alcuni indumenti intrisi di sangue. La vittima, a seguito delle prime cure, ha riportato 60 giorni di prognosi per fratture varie al volto e alle costole. Gli arrestati sono stati trasferiti presso il carcere di Roma Rebibbia e sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.