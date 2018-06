E' battaglia M5S-centrodestra, i voti di Fucci ago della bilancia

A Pomezia è sfida al ballottaggio tra Adriano Zuccalà (M5S) e Pietro Matarese, centrodestra, appoggiato da 7 liste (Lega, Msi, FI, FdI, Lista dello Scarpone - Pirozzi, III Myllenium e Udc). Il pentastellato parte con un vantaggio di quasi 900 voti.Al primo turno Zuccalà ha ottenuto il 28,7% delle preferenze, mentre Matarese si è fermato al 25,4. Nessun apparentamento è stato sottoscritto, nonostante il sindaco uscente Fabio Fucci, escluso dal secondo turno per soli 500 voti, abbia proposto ai suoi ex attivisti di siglare un patto di governo. L’offerta è stata rifiutata e Fucci ha deciso di non dare alcuna indicazione. Alcuna istruzione ai propri elettori nemmeno da Stefano Mengozzi (centrosinistra) che ha sfiorato il 19%. Fucci con i suoi seimila voti rimane l’ago della bilancia. L’altra grossa incognita è l’astensionismo.