Roma, voragini e buche: bus deviati dalla Balduina a Centocelle

Buche e voragini continuano a imporre la chiusura di strade e la conseguente variazione dei percorsi delle linee Atac e Tpl.



A causa del dissesto del manto stradale è stata chiusa al traffico via Guidiccioni. La linea 983 è deviata. I bus non percorrono via Landi ma da via Cornelia proseguono su via Suor Maria Agostina, via Bondi, via Pane dove effettuano inversione di marcia per poi tornare in via Cornelia e riprendere il loro normale itinerario. Soppresse temporaneamente 7 fermate.



Deviazione in corso per le linee 87, 628 e 665 a causa della voragine che si è aperta nella sera del 30 marzo in via Fortifiocca, all'altezza di via Raffaele De Cesare. La strada è chiusa tra via Cesare Baronio e via Omodeo. La chiusura modifica la viabilità: il traffico in arrivo da Colli Albani, una volta raggiunta via Fortifiocca prosegue per via Omodeo seguendo il senso unico di marcia in direzione di via Latina. Da via Appia, invece, si può percorrere via de Cesare dove è in vigore il senso unico in direzione di via Vannucci.



Per lavori sulla corsia laterale di viale delle Terme di Caracalla, tra largo delle Terme di Caracalla e piazzale Numa Pompilio, le linee bus 671, 714, 717 (linea in strada solo il mercoledì) e 792 transitano nella corsia centrale di viale delle Terme di Caracalla. Temporaneamente soppressa la fermata 70672, che si trova sulla corsia laterale, alcuni metri prima di piazzale Numa Pompilio.



Ancoro chiuso un tratto di viale NEwton dove i vigili del fuoco hanno scoperto enormi voragini nel sottosuolo. La strada è chiusa tra la Portuense e via Luigi Corti, direzione Colli Portuensi. Le linee 31, 870 e di notte n19 sono deviate su via Portuense, largo Gaetano la Loggia e viale dei Colli Portuensi.



Sempre a causa del dissesto del manto stradale in via dell'Annunziatella, la linea 716 in direzione Ballarin da viale Carlo Tommaso Odescalchi devia in via Giuseppe Cerbara, via Meropia, via Giacinto Gigante, via Giulio Aristide Sartorio. Da qui normale itinerario di linea.



Disagi anche a centocelle: a causa della voragine in via dei Pioppi le linee di bus 106, 450, 548 e n28 sono deviate. Le linee 106, 450 e n28 da piazza San Felice da Cantalice proseguono per via dei Castani, piazza dei Mirti, via dei Platani e viale Togliatti. La 548, da piazza dei Mirti prosegue per via dei Platani e la Togliatti sino a via Casilina.



Anche alla Balduina disagi per il crollo che c'è stato in via Livio Andronico, chiusa al traffico fra largo Lucio Apuleio e via Lattanzio. Sono deviati i bus della linea 990. In entrambe le direzioni percorrono via Ugo De Carolis. La linea salta 8 fermate. Tre a via Appiano, due a via Pereira e una rispettivamente a via Proba Petronia, via Lattanzio e davanti alla stazione Appiano della ferrovia FL3.



A Castel di Leva, è chiusa al traffico ormai da gennaio via di Porta Medaglia, tra via Ardeatina e via di Torre Sant'Anastasia, per il dissesto del manto stradale. Sinora con eccezione del traffico locale e dei bus. Da oggi invece scatta la deviazione anche per la linea 702, che in direzione di entrambe i capolinea non effettua in tutto 26 fermate. I bus transitano per via Ardeatina, via Castel di Leva e via di Torre Sant'Anastasia.





Lunedì 2 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:56



© RIPRODUZIONE RISERVATA