Roma, nuova voragine a Monteverde: chiusa via Fonteiana

Una nuova voragine si è aperta a Roma, a Monteverde, poco prima delle 16. Per questo è stata chiusa, nel tratto iniziale, «via Fonteiana fra via di Donna Olimpia e via Abate Ugone», twitta Luceverde Roma, il servizio di infomobilità di Aci. Sul posto, per la messa in sicurezza, la polizia di Roma Capitale e i vigili del fuoco. Deviata la linea 871 proveniente da Stazione Trastevere, come informa Atac.

