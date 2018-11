Volpe travolta da un'auto a Roma, da dieci giorni nessuno rimuove la carcassa

Sopportate e persino vezzeggiate in tutta la zona di Londra, dove sono sempre più parte dello scenario anche nei quartieri centrali, le volpi fanno invece una brutta fine a Roma, vedi il bellissimo esemplare di maschio adulto di una dozzina di chilogrammi che è stato centrato da un'auto in viale delle Mura Aureliane, all'altezza del numero civico 7.



Qualche anima pia, magari lo stesso investitore, ha poi trascinato la carcassa sul ciglio della strada. La scena si è così cristallizzata da una decina di giorni: gli addetti dell'Ama svuotano regolarmente il cassonetto ma certo non si occupano della carogna in putrefazione della povera bestia: non spetta a loro, in effetti, ma agli operatori del canile municipale che tuttavia - raccontano i lettori - non risponde al telefono. Povera volpe.



Ultimo aggiornamento: 18:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA