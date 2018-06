Vladimir Luxuria, la disavventura in camerino: «Offesa da una truccatrice Rai»

Vladimir Luxuria sarebbe stata insultata da una truccatrice in Rai che, non accorgendosi della sua presenza, avrebbe commentato in sala trucco: «Guarda chi c'è oggi Luxuria, quel f... ma che si deve sentire donna come me?». A denunciare l'accaduto la stessa Vladimir Luxuria che stamattina era stata invitata come ospite alla trasmissione Rai “ Quelle brave ragazze ” .



«Mi sono sentita insultata e discriminata da una persona che in quel momento rappresentava l'azienda - dice Luxuria - Pur avendo immediatamente ricevuto la solidarietà degli autori del programma e dei presenti, vorrei che in futuro non ci siano altri episodi simili. Vorrei che la Rai prendesse una posizione contro ogni tipo di linguaggio discriminatorio e contro questo episodio sgradevole».

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:50



