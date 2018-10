Roma, l'ex ministro Vittorio Grilli aggredito e rapinato a Ponte Milvio davanti alla figlia

Rapina in pieno giorno ieri a Ponte Milvio. Vittima, nel pomeriggio, l'ex ministro dell'Economia Vittorio Grilli, rapinato dell'orologio mentre stava accompagnando la figlia da un'amica. Tutto è successo intorno alle 15.20. Sceso dalla sua vettura, Grilli, 61 anni, è stato aggredito alle spalle, poco prima che citofonasse, da un individuo italiano con il volto travisato. Immobilizzato, gli ha strappato dal polso un costoso orologio (uno J aeger Lecoultre, del valore di 12mila euro).



L'aggressore, forse per guadagnare tempo per la fuga, ha scaraventato la vittima a terra e si è allontanato a bordo di uno scooter guidato da un complice, sempre italiano. La figlia di Vittorio Grilli è rimasta incolume. Vittorio Grilli ha presentato una denuncia presso il Commissariato Villa Glori. Sul fatto sta indagando il commissariato di Polizia Ponte Milvio. Ultimo aggiornamento: 11:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA