Regione Lazio, tagliati i vitalizi: torna il contributo di solidarietà

Il Lazio taglia i vitalizi degli ex consiglieri regionali reintroducendo il contribuito di solidarietà scaduto il 31 dicembre scorso.



«La Regione Lazio ha approvato all'unanimità in Consiglio un sub emendamento che taglia i vitalizi in erogazione fino al 2023 attraverso la reintroduzione del contributo di solidarietà (scaduto lo scorso 31 dicembre)», afferma in una nota il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.



«Le risorse che derivano dal taglio, stimate in 12,5 milioni - aggiunge - verranno investite nell'abbattimento delle liste e dei tempi d'attesa e per favorire l'ammodernamento tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie e informatiche delle aziende sanitarie, ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Oltre a rinnovare il taglio dei vitalizi, scaduto lo scorso dicembre, la novità è che viene individuata chiaramente la destinazione dei risparmi con una durata ancora più lunga, estesa fino al 2023. Ringrazio il Consiglio per il voto espresso: nel Lazio tutti insieme, all'unanimità, le rivoluzioni le facciamo coi fatti».



A quanto ammonta il sacrificio chiesto agli ex consiglieri? Dipende dalla somma percepita: 8 per cento fino a 1.500 euro mensili, 10 per cento fino a 3.500, 13 per cento fino a 6.000, 17 per cento oltre 6.000. Il taglio viene aumentato del 40 per cento a chi riceve vitalizi da altre istituzioni (Parlamento italiano o europeo).





Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:07



