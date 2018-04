Andrea Severini, il marito della Raggi: «Io e Virginia di nuovo insieme ma la nostra foto uscita per errore»

di Simone Canettieri

Risponde al telefono a metà mattinata, sta lavorando, è in diretta, dice. Dunque non ha tanto tempo da perdere, fa capire più volte in maniera decisa e gentile. Ma premette: «Non penso che sia stato voluto, però è tutto vero. Stiamo di nuovo insieme e non dall'altro giorno». Andrea Severini, 46 anni, capo tecnico del suono a Rds, è (di nuovo) il marito della sindaca. Il ritorno dell'amore sotto lo stesso tetto per la coppia più grillina di Roma - raccontato da Il...