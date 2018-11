Il Virgilio scende in piazza a Trastevere: quartiere blindato per il corteo senza permessi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono tornati sui banchi (disastrati) di scuola, a distanza di tre giorni dallo sgombero da parte della polizia. Alsono riprese le lezioni, mentre è ancora in corso la conta dei danni (con gli studenti disabili che non possono neanche usare i bagni dedicati, poiché questi sono stati distrutti durante l’occupazione e non c’è stato il tempo di ripristinarli). Ieri mattina, il Collettivo – motore del blitz illegale che ha portato ad interrompere i corsi in via Giulia – ha chiamato tutti a raccolta nel cortile, tra gli immancabili fumogeni rossi e i cori di sfida, per fare il punto s ui 7 giorni di “presa di possesso ” della scuola.LEGGI ANCHE: Virgilio occupato, 60mila euro per riparare la scuola: inchiesta della procura Durante l’assemblea – che è stata disertata dalla quasi totalità degli insegnanti – gli occupanti sono stati costretti a prendersi la responsabilità di tutti i danni e si sono «scusati per non aver potuto, a causa dello sgombero, lasciare la scuola in condizioni migliori». Alla Procura ora il compito di accertare le responsabilità individuali: 23 maggiorenni sono stati denunciati.SFIDA ALLA POLIZIAPer stasera, intanto, gli stessi studenti hanno indetto una manifestazione per le vie di Trastevere. La Questura, soprattutto per limitare i disagi alla cittadinanza, ha ufficialmente concordato con i promotori un sit-in, in piazza Trilussa, dalle 19 alle 21. Sui social, invece, l’appuntamento è stato dato alle 21, in piazza San Calisto, da sempre fulcro della movida adolescenziale più molesta e tossica: da qui, forti dell’appoggio dei collettivi e degli antagonisti universitari, i ragazzi vorrebbero sfidare le forze dell’ordine e sfilare fino al portone dell’istituto in via Giulia, paralizzando di fatto il rione, oltre che il Lungotevere. Per questo l’intera area – da San Calisto a piazza Trilussa – sarà blindata e gli agenti, in tenuta anti-sommossa, faranno di tutto per evitare che i più violenti possano sfidare i divieti e far degenerare l’appuntamento. Domani, invece, gli stessi virgilioti manifesteranno davanti al ministero dell’Interno: anche in questo caso, l’attenzione da parte della Digos è molto alta.