Scuole occupate, «I presidi devono subito denunciare. E i genitori dire ai figli che è un reato»

«Le occupazioni sono un rito superato e pericoloso, deciso da una minoranza degli studenti. E la conclusione è sempre la stessa: oltre ai danni legati alle lezioni saltate, anche quelli materiali agli istituti». Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale dei presidi del Lazio, consigliere di moltissimi suoi colleghi nelle situazioni più critiche, è da sempre in prima linea nella difesa della legalità tra i banchi di scuola.«Sicuramente positivo. In passato, anche quando io ero preside, ci furono occupazioni che durarono oltre un mese e mezzo, con decine di migliaia di euro di danni».«Di segnalarla subito alla polizia e di richiedere lo sgombero. Anche se poi, da quello che mi hanno raccontato alcuni presidi, negli anni passati a fronte di una denuncia esplicita non è scattato l'intervento delle forze dell'ordine. E, in ogni caso, nel momento in cui viene segnalata una situazione di illegalità, la polizia dovrebbe comunque intervenire».«Sì, questi ragazzi stranieri, che si trovano a Roma, sono rimasti esterrefatti, perché nel loro Paese queste cose non avvengono mai».«Gli sgomberi ci sono sempre stati e quando c'erano dei ministri di centrosinistra, anche questi venivano accusati di essere troppo duri. Ma queste sono solo delle ipotesi adolescenziali. La legalità deve essere un obiettivo di tutti e tutti dovrebbero avere a cuore il destino dei nostri ragazzi».«Purtroppo, quasi sempre, li deve pagare lo Stato. Nel caso del Virgilio, la città Metropolitana. La responsabilità penale è personale e per chiedere un risarcimento bisogna prima individuare i responsabili dei danneggiamenti. Cosa che non avviene quasi mai».«Ricevo minacce in continuazione, via mail o sui social. Ma non mi spavento».«Genitori responsabili dovrebbero spiegare ai figli che occupare è sbagliato e che viene commesso un reato».Come impedire che ci siano altre occupazioni?«Serve una condanna da parte di tutte le forze politiche: la scuola è un bene di tutti. La legalità, torno a dirlo, deve essere alla base della formazione dei nostri giovani».