Roma, card per i musei gratis alle donne nella giornata internazionale contro la violenza

«Domani, 25 novembre, per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Zètema Progetto Cultura regalerà a tutte le donne la Mic, una card per entrare grais nei musei. Basterà essere residenti o studenti a Roma e recarsi in uno dei 3 musei civici coinvolti: Galleria d'Arte Moderna di Roma, Museo Napoleonico, Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina». Lo comunica Zetema in una nota. «Il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita il 17 dicembre 1999 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite - prosegue la società - rappresenta il momento più importante dell'anno per parlare, informare e sensibilizzare su questo grave problema che riguarda tutti i Paesi del mondo tra i quali, purtroppo, anche l'Italia».Zètema Progetto Cultura, nella persona della sua Presidente Francesca Jacobone, vuole «dare un piccolo segno della propria vicinanza alle donne in questa giornata così significativa, puntando proprio sul suo ruolo fondamentale nella promozione culturale: tutte le donne residenti o studenti a roma che si recheranno il 25 novembre presso i tre musei coinvolti, riceveranno in omaggio la MIC Card, la carta che consente l'ingresso illimitato per 12 mesi nei Musei Civici e nei siti storico artistici e archeologici della Sovrintendenza». Per maggiori informazioni www.museiincomuneroma.it. L'iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale, intende agevolare le visite dei Musei di Roma per il pubblico femminile.