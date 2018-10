Nasce la prima chat anonima per uomini violenti, l'iniziativa dell'associazione Studiodonne

Ultimo aggiornamento: 18:29

Una chat per uomini contro la violenza di genere. E' l'iniziativa, completamente gratuita, avviata dall'associazione Studiodonne Onlus fondata dall'avvocato Maria Luisa Missiaggia, che precisa come per sconfiggere il fenomeno sia fondamentale lavorare sul recupero degli autori di violenza. Così gli uomini che si ritrovano ad essere violenti con le proprie compagne potranno accedere al sito studiodonneonlus.com e cliccare sull’icona chat anonima. Così accederanno al gruppo per uomini maltrattanti basato sul metodo dei 12 passi.La violenza contro le donne è un fenomeno ampio e diffuso. Ai femminicidi si aggiungono le violenze che sfuggono ai dati ma che, se non fermate in tempo, rischiano di fare tante altre vittime. Sono migliaia le donne aggredite, picchiate, perseguitate, sfregiate. Quasi 7 milioni, secondo i dati Istat, quelle che nel corso della propria vita hanno subito una forma di abuso.In America l’intervento sugli autori di violenza all’interno delle relazioni intime risale agli anni ‘70. In Italia il primo centro per uomini maltrattanti arriva solo nel 2009.Il metodo dei 12 passi prende spunto dall’esperienza pluridecennale degli alcolisti anonimi il cui centro è il lavoro di gruppo e del mutuo aiuto. I 12 passi rappresentano un metodo di recupero basato su un’esprienza consolidata, 12 passi che aiutano l’alcolista a cambiare stile di vita.Gli Alcolisti anonimi nascono in America per opera di due ex alcolisti nel 1935. Oggi l’associazione è diffusa in tutto il mondo in più di 160 paesi. Oggi il metodo dei 12 passi viene applicato anche ad altri casi: bulimia, ludopatia, droghe. Il percorso terapeutico per uomini violenti ispirato al metodo dei 12 passi è attivo in America con il nome violence anonymous.