Violentata a Roma: «Mi stupravano e filmavano, lo avevano già fatto: avevano video di ragazze straniere che imploravano pietà»

di Elena Ceravolo e Alessia Marani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tre uomini la tenevano ferma allungando continuamente le mani e un altro si avventava su di lei come una belva feroce. L’orrore ha superato ogni fantasia, anche la più malata, in una vecchia Panda sotto un cavalcavia dell’autostrada del Sole. «Quella bestia mi mordeva le labbra, il volto, le braccia, dietro le spalle, sulle gambe, sembrava un leone famelico, puzzava di birra; io vomitavo, ma a lui non importava, bestemmiava, mi diceva: “Vomita pure, tanto t’ammazzo”. Mi metteva in mano un telefono per...