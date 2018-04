Vinitaly, maxi-rissa per gli stand: imprenditori romani finiscono a processo

di Marco Carta

Una passione di famiglia che risale addirittura al 1880. Ma soprattutto l'ambizione di far conoscere a un pubblico sempre più vasto i propri vini, tra i quali spicca il pluripremiato Heredio Frascati superiore. Aristide Gasperini e suo figlio Bruno, i titolari della gloriosa azienda vinicola Casale Vallechiesa, nel 2016 speravano che Vinitaly, la fiera del vino di Verona, fosse l'occasione giusta per mettersi in mostra. Ma, dopo aver scoperto che la posizione del proprio stand espositivo non sarebbe stata delle migliori, anzi...